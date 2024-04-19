Dolar
32.60
Euro
34.74
Altın
2,384.97
ETH/USDT
3,081.90
BTC/USDT
64,443.00
BIST 100
9,454.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda konuşuyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberleri sonrası son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. - VTR Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır’ın El Ariş Limanı’na giriş yapıyor.
logo
Yaşam

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ve karla örtülü ormanlar, baharda yemyeşil oldu.

Mustafa Yılmaz, Semih Şahin  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

Kış aylarında kar yağınca beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, ilkbaharda yeşil, yazın sonlarına doğru sarı ve yeşil, sonbaharda ise sarı, kahverengi, yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.

İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahallelerinin yakınındaki dağın yamaçlarında yer alan ormanlar da bugünlerde yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Ormanlık alanların içinden geçerek Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden, hem kış aylarında karla hem de baharda yeşille bütünleşen kıvrımlı yolları, AA ekibince dronla görüntülendi.

Kıvrımlı yolların kış ve bahar görsellerini aynı karede buluşturan fotoğraflar, Bursa'nın yeşil beyaz simge renklerini en doğal haliyle sergiledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere belge ibrazında e-Devlet kolaylığı
YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye nüfusunun yüzde 26'sı çocuk
Meriç Nehri kenarındaki Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor

Benzer haberler

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu

Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor

Havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ta baharın güzellikleri ortaya çıktı

Havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ta baharın güzellikleri ortaya çıktı
Tunceli'de karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı

Tunceli'de karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da nisanda kar yağdı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da nisanda kar yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet