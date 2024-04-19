Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluştu
Bursa'nın yüksek kesimlerinde, Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar ve karla örtülü ormanlar, baharda yemyeşil oldu.
Bursa
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
Kış aylarında kar yağınca beyaz örtüyle kaplanan Uludağ, ilkbaharda yeşil, yazın sonlarına doğru sarı ve yeşil, sonbaharda ise sarı, kahverengi, yeşilin tonlarıyla renk cümbüşü yaşatıyor.
İnegöl ilçesinin bazı kırsal mahallelerinin yakınındaki dağın yamaçlarında yer alan ormanlar da bugünlerde yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Ormanlık alanların içinden geçerek Oylat Mağarası ve Oylat Kaplıcası'na giden, hem kış aylarında karla hem de baharda yeşille bütünleşen kıvrımlı yolları, AA ekibince dronla görüntülendi.
Kıvrımlı yolların kış ve bahar görsellerini aynı karede buluşturan fotoğraflar, Bursa'nın yeşil beyaz simge renklerini en doğal haliyle sergiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.