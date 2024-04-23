Dolar
32.58
Euro
34.78
Altın
2,306.07
ETH/USDT
3,185.00
BTC/USDT
66,076.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Gündem

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Mehmet Tosun  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren ise iç Ege ile İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Çocukların gözünden Milli İstihbarat Teşkilatı
İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

Benzer haberler

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı

Konya'da fırtına etkili oluyor

Ankara'da fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ankara'da fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bazı illerde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
İstanbul genelinde yarın için sağanak uyarısı

İstanbul genelinde yarın için sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet