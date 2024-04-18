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Yaşam

Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor

Bingöl'de yüksek rakımlı yerlerinde kar, ovalarda ilkbahar renkleri dronla görüntülendi.

Rıdvan Korkulutaş  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bingöl'de, kuzey kesimin yüksek rakımlı yerlerinde beyaz örtü hakimken, güney bölgesinde de çiçek açan ağaçlar ve yeşil ovanın içerisindeki menderesler görülüyor.

Merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin yaklaşık 1950 rakımlı Deşt Yaylası bölgesinde karlar içerisinde sular süzülürken, 5-10 kilometre yakınındaki bölgede ise ilkbahar mevsimine geçiş yapılabiliyor.

Kentte iki mevsimin güzelliği dronla görüntülendi.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, ilkbaharda herkesin rengarenk çiçekler ve yeşille buluşması gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Bingöl'ün çok güzel bir şehir olduğunu kaydeden Elçi, şöyle konuştu:

"Karlı dağ sularının oluşturduğu ırmaklara tanıklık edin, bunlar dokunun. Bunlarla birlikte yaşamın doğanın değişimine, dönüşümüne tanıklık edin. İçinizde bu sevgiyi yaşayın. Bunlar birer mutluluk kaynağı. Bingöl, Türkiye'de dört mevsimi eşit yaşayabileceğiniz illerinden biri. İlkbaharı da dolu dolu yaşayabileceğimiz bir şehir. Kuzeye doğru gittiğinizde hala karlı yaşam alanlarını görebilirsiniz. Ovaya geldiğinizde rengarenk çiçeklere tanıklık edebiliyorsunuz. Bu anlamda Bingöl apayrı bir güzelliğe sahip."

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