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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da düzenlenen Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi açılış etkinliğinde konuşuyor.
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TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Nisan-12 Mayıs'ta Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy arası gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Serhat Zafer  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

Sivas

TCDD'den yapılan açıklamada, 30 Nisan'da Malatya-Maden (Malatya ve Elazığ il sınırları), 1 Mayıs'ta Maden-Diyarbakır (Elazığ ve Diyarbakır il sınırları), 2 Mayıs'ta Diyarbakır-Bozdemir-Mazıdağı (Diyarbakır ve Mardin il sınırları), 3 Mayıs'ta Bozdemir-Batman (Diyarbakır ve Batman il sınırları), 4 Mayıs'ta Batman-Kurtalan (Batman ve Siirt il sınırları), 5 Mayıs'ta Yolçatı-Elazığ (Elazığ il sınırı), 6 Mayıs'ta Elazığ-Genç (Elazığ, Bingöl il sınırları), 7 Mayıs'ta Genç-Tatvan (Bingöl, Muş, Bitlis il sınırları), 9 Mayıs'ta Van İskele-Van-Kapıköy (Van il sınırı), 12 Mayıs'ta Malatya-Çetinkaya (Malatya ve Sivas il sınırları), gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

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