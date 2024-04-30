Dolar
32.36
Euro
34.64
Altın
2,318.09
ETH/USDT
3,171.80
BTC/USDT
63,408.00
BIST 100
10,087.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Ekiplerin, 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya, İspanya ve İtalya, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarında değişiklik olmadığını savundu
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne THE Awards Asia'dan ödül

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon
Kocaeli merkezli 11 ilde "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 11 ilde "Sibergöz-34" operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyede
İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul'da tutuklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ın ifadesine ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet