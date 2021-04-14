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Türkiye

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Kübra Kara   | 14.04.2021
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor

İstanbul

 Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 6 derece artması öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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