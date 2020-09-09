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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in 48 saatlik uyutulma süresi yeniden değerlendirilecek

Kovid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakım servisinde uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu akşam dolacak 48 saatlik uyutulma süresi yeniden değerlendirilecek.

Gülsem Adam,Ayşe Yıldız   | 09.09.2020
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in 48 saatlik uyutulma süresi yeniden değerlendirilecek

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Sayın Muhittin Böcek'in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır." açıklaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğinin vurgulandı.

"Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır." denilen ve bunlara itibar edilmemesi istenen paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in durumu yoğun bakıma alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır." ifadelerine yer verildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedavisi gören Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuyla alakalı sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başkan Böcek'in rutin tedavisine titizlikle devam edildiğini aktaran Bayar, "Sağlık durumu düne göre daha iyiye gitmektedir. Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevinin başına dönerek hizmetlerine devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Durumu bu akşam yeniden değerlendirilecek

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, Başkan Böcek'in Kovid-19 nedeniyle akciğerinde ufak bir yırtılma tespit edildi. Kronik astım rahatsızlığı nedeniyle de yoğun bakım servisinde 48 saattir uyutulan Muhittin Böcek'in durumu doktorları tarafından yeniden değerlendirilecek.

Tedaviyi sürdüren doktorlar bu akşam bir araya gelip, Başkan Böcek'in uyutulmasına devam edilmesi ya da uyandırılmasına yönelik karar verecek.

Başkan Böcek'in şiddetli öksürükten zarar görmemesi, süreci kolay atlatması ve stres olmaması için uyutulduğu ifade edildi.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istemişti.

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