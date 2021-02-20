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Kocaeli'de 'kardan kadın'ın çalınması güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dil okulunun önündeki "kardan kadın"ın çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahin Oktay   | 20.02.2021
Kocaeli'de 'kardan kadın'ın çalınması güvenlik kamerasında

Kocaeli

Yenişehir Mahallesi Konak Sokak'ta faaliyet gösteren bir dil okulunun çalışanları, 3 gün önce iş yerinin önünde yaptıkları kardan kadının yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, kardan kadının iş yerinin önünden bazı kişiler tarafından alındığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kayıtlarda, iş yerinin önünden geçen 4 kişilik bir grubun içerisindeki 2 kişinin kardan kadını alıp götürmesi görülüyor.

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