Dolar
41.32
Euro
49.03
Altın
3,671.58
ETH/USDT
4,595.50
BTC/USDT
117,257.00
BIST 100
11,271.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’te “TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı”nda konuşuyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. T-70 Genel Maksat Helikopteri, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sefa Tetik, Kadir Yıldız  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu Fotoğraf: Sefa Tetik - AA

Kocaeli

Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, alçı yüklü "RAPID" isimli geminin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarı üzerine denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan da Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığının müdahale için görevlendirildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından 'RAPID' isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Trabzon'da alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB: (GKRY'nin İsrail'den savunma sistemi tedariki) KKTC'nin güvenlik ve huzuru için tedbirler alınmaktadır
Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Benzer haberler

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba yaşadıklarını anlattı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, ragbide milli takımın yıldızlarını yetiştiriyor

Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kocaeli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kocaeli'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Çam Dağı'nda renk cümbüşüyle bütünleşen sis bulutu güzel manzara oluşturdu

Çam Dağı'nda renk cümbüşüyle bütünleşen sis bulutu güzel manzara oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet