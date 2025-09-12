Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
