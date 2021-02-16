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Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebeğin imdadına, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

Kadir Yıldırım,Bilal Kahyaoğlu   | 16.02.2021
Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı

Kastamonu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Hamit köyünde mahsur kalan hamile Nuray Kendir (26) ve Kuzluk köyü Zambatı Mahallesi'nde ateşlenen 55 günlük Eymen Alp Mert'i hastaneye götüremeyen yakınları ekiplerden yardım istedi.

Paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. 1 metreyi aşan karda 4 saatlik çalışmayla Hamit köyüne ulaşan ekipler ilk olarak hamile Nuray Kendir'i aldı.

Daha sonra Kuzluk köyüne giden ekipler burada da 55 günlük Eymen bebeği alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Hamile kadın ve 55 günlük bebek, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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