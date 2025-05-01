Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Deprem, Kütahya kent merkezi ve ilçelerde hissedildi.
Kütahya Valisi Işın'dan açıklama
Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.