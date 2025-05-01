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Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Muharrem Cin  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kütahya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Deprem, Kütahya kent merkezi ve ilçelerde hissedildi.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada,"Simav ilçesinde saat 14.38'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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