Dolar
38.44
Euro
43.69
Altın
3,229.21
ETH/USDT
1,849.00
BTC/USDT
96,433.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı
logo
Gündem

"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 46 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliyesine cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

Elif Somuncu  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

İstanbul

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün yapılan duruşmada 10 tutuklu sanık hakkında verdiği tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Savcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişiklikleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Devlet yardımlarına muafiyet getiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi
Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk kadınlar ortak kermes düzenledi
Budapeşte'de "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" programı yapıldı

Benzer haberler

"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun yaralanmasına ilişkin davada karar açıklandı

Deprem sanığı için "sorumluluğu yoktur" raporu hazırlayan oda üyeleri hakkında soruşturma

Deprem sanığı için "sorumluluğu yoktur" raporu hazırlayan oda üyeleri hakkında soruşturma
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin davada mütalaa

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin davada mütalaa
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan itfaiye personeli tahliye edildi

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan itfaiye personeli tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet