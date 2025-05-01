Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Öte yandan Güneydoğu kesimlerde devam eden toz taşınımının, yarın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.