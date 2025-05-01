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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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