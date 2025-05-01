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TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenmesinin, KKTC'li gençlere ilham kaynağı olacağını bildirdi.

Harun Kutbe  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, TEKNOFEST heyecanının bu kez hep birlikte KKTC'de yaşandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geleceğin Türkiye'si ve KKTC'sini inşa edecek gençlerimizi yerli ve milli teknolojilerle buluşturan TEKNOFEST'te uzaydan yapay zekaya geniş bir alanda projeler ve atölyeler yer alacak; bilimsel içerikler, deneysel atölyeler ve bilgi yarışmaları her yaştan ziyaretçiye sunulacak.

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TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi, KKTC'li gençlerimize ilham kaynağı olacak, Kuzey Kıbrıs'ın bilim ve teknoloji eksenli gelecek vizyonunun güçlenmesine önemli katkılar sağlayarak, KKTC'yi bölgesinde bir çekim merkezi haline getirme hedefimizi destekliyor."

Cevdet Yılmaz, bugün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST’in heyecan dolu bilim ve teknoloji yolculuğuna herkesi davet ettiklerini belirtti.

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