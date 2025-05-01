Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TEKNOFEST KKTC paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenmesinin, KKTC'li gençlere ilham kaynağı olacağını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, TEKNOFEST heyecanının bu kez hep birlikte KKTC'de yaşandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Geleceğin Türkiye'si ve KKTC'sini inşa edecek gençlerimizi yerli ve milli teknolojilerle buluşturan TEKNOFEST'te uzaydan yapay zekaya geniş bir alanda projeler ve atölyeler yer alacak; bilimsel içerikler, deneysel atölyeler ve bilgi yarışmaları her yaştan ziyaretçiye sunulacak.
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TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesi, KKTC'li gençlerimize ilham kaynağı olacak, Kuzey Kıbrıs'ın bilim ve teknoloji eksenli gelecek vizyonunun güçlenmesine önemli katkılar sağlayarak, KKTC'yi bölgesinde bir çekim merkezi haline getirme hedefimizi destekliyor."
TEKNOFEST heyecanını bu kez hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 1, 2025
Geleceğin Türkiye’si ve KKTC’sini inşa edecek gençlerimizi yerli ve milli teknolojilerle buluşturan TEKNOFEST’te uzaydan yapay zekaya geniş bir alanda projeler ve atölyeler yer alacak;… pic.twitter.com/5NQqqRcPWz
Cevdet Yılmaz, bugün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST’in heyecan dolu bilim ve teknoloji yolculuğuna herkesi davet ettiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.