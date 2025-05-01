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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan 2 bin 730 adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Ankara

HSK kararlarında, bulundukları derecede 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Nisan 2025 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Listede adli yargıda 2 bin 549 başsavcı, savcı ve hakim ile idari yargıdan 181 hakimin adı yer aldı.

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Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

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