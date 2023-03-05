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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Orhan Onur Gemici   | 05.03.2023
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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