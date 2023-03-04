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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Koca: Deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'u taburcu oldu

Bakan Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filiz Kınık Öz   | 04.03.2023
Bakan Koca: Deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'u taburcu oldu

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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