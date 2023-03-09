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Sağlık, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1066 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 18 bin 264 hastadan 17 bin 198'ü taburcu edildi.

Fatih Ulaş  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1066 yaralının tedavisi sürüyor Fotoğraf: Elif Küçük/AA

İstanbul

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 18 bin 264 hastadan 17 bin 198'i taburcu edilirken, 1066 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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