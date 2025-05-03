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Gündem

Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

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