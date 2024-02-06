"Deprem Fotoğrafları Sergisi" Ümraniye'de açıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan sergi, 23 Şubat'a kadar görülebilecek.
İstanbul
Anadolu Ajansı (AA) ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Deprem Fotoğrafları Sergisi" Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Sergi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için dua edildi, depremzede vatandaşlardan Abdullah Gül ve Metin Yılmaz "asrın felaketi" olarak nitelenen afette yaşadıklarını anlattı.
"Farkındalığı yaşatmak ve unutturmamak için bir sergi açıyoruz"
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce meydana gelen depremden 11 vilayet, 61 ilçe ve 10 bine yakın köyün etkilendiğini belirterek, "15 milyon insanımıza tesir etti. O günden bugüne kadar bir yıl geçti. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralar sarılmaya devam ediyor." dedi.
Valilikler, kaymakamlıklar ve belediyelerin tüm Türk halkıyla birlikte depremin yaralarını sarmak için seferber olduklarına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:
"O farkındalığı bugün de yaşatmak ve unutturmamak için Anadolu Ajansında çalışan kardeşlerimizin çektiği fotoğraflarla güzel bir sergi açıyoruz. Duygu dolu anlar yaşadık. Ben hizmeti geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafları çeken kardeşlerimize ve AA'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Nice böyle etkinliklerde buluşmak üzere. Bu yaşananları unutmamamız gerekiyor. Öncü tedbirleri hep beraber almamız gerekiyor. Benim vatandaşlarımızdan ricam bu tedbirlere katkıda bulunmalarıdır. Kentsel dönüşüm tedbirlerine mutlaka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Rahmetli olan 53 bin kardeşimizi Cenabıhakk'ın cennetiyle müjdelemesini temenni ediyoruz."
AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ise AA'ya ve Ümraniye Belediyesine fotoğraflar vesilesiyle deprem gerçeğini hatırlattıkları için teşekkür etti.
Bütün kurumların el ele vererek depremin yol açtığı zararları gidermeye çalıştıklarına işaret eden Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce ilk Hatay'da ilk ev teslimlerini yaptı. Diğer illerimizde de devam edecek. Bunlar en büyük tesellimiz ve aynı zamanda ne kadar güçlü bir devlet olduğumuzun da göstergesi. 6 Şubat depreminden çıkardığımız dersleri unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılanlar arasında Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AFAD İl Müdürü Ercan Akar, Ümraniye Müftüsü Abdülkerim Çelik ve AA İstanbul Haberleri Müdürü M. Enes Can yer aldı.
Etkinlik alanında ayrıca depremi deneyimlemek adına tasarlanmış Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Simülasyon Tırı da yer aldı.
Sergi, 23 Şubat'a kadar görülebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.