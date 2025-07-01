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Bursa'da 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde ve saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde iki meydana geldi.

Saliha Nur Köksal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Bursa'da 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Çevre illerde de hissedilen depremin 9,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bursa Valiliğinden açıklama

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Bursa'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Bursa Gemlik'te saat 12.57'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."


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