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Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 15.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Serdar Açıl  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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