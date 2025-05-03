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Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme yükseldi

Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme ulaştı.

İbrahim Toprak  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Batman'da fıstık dikim alanı 6 yılda 75 binden 154 bin dönüme yükseldi Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Kentte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teşvikleri, verilen hizmet ile ürünün katma değerinin yüksek olması sayesinde her geçen yıl fıstık üretim alanı genişliyor, 6 yılda fıstık üretim alanı 75 binden 154 bin dönüme çıktı.

Geçen yıl 2 bin 800 ton fıstık elde edilen Batman'da bu yıl yüzde 50'lik verim artışı bekleniyor.

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İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Batman'da 1 milyon dönüm civarında tarım alanının bulunduğunu ve dörtte birinde meyvecilik yapıldığını söyledi.

Dikili meyve alanında Antep fıstığının önemli yer tuttuğunu belirten Aydın, "Şu anda çiçeklenme dönemindeyiz. Artık bu dönemde arazilerin yavaş yavaş sürülmesi, otların temizlenmesi lazım. Teknik personelimiz de şu anda sahada. Çiçeklenmenin hangi boyutta olduğunu tespit ediyorlar." dedi.

"Kentte 3 milyon 800 bin fıstık ağacı var"

Batman'da 154 bin dönüm alanda Siirt cinsi Antep fıstığının bulunduğunu kaydeden Aydın, geçen yıl 2 bin 800 ton fıstık elde edildiğini, bu yıl verimde yüzde 50'lik artış beklediklerini bildirdi.

Aydın, kentte üretim alanının giderek arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü çiftçilerimize büyük bir katkısı var. Artan fıstıklarla ilgili oluşabilecek sorunları yerinde görmek, tespit etmek ve çözmek için sahada çalışıyoruz. Kentte 3 milyon 800 bin fıstık ağacı var. Bunun 800 bini meyve veren yaştadır. Her sene buna yüzde 10-20 oranında yeni meyve veren ağaçlar eklenmektedir. Ayrıca ağaçların büyümesiyle sağlanan verim artışı da var. Dolayısıyla bu yıl 4 bin ton civarında verim bekliyoruz."

Aydın, geçen yıl fıstıktan yaklaşık 1 milyar lira gibi bir hasılatın elde edildiğini, bu yıl 2 milyar liraya çıkmasını beklediklerini anlattı.

Fıstık fidanı dikimi konusunda çiftçileri de uyaran Aydın, eğimli alanlarda fıstık üretiminin yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kentte 25 yıldır fıstık üreten Abdulvahap Sevim de Binatlı köyünde yaşadığını, köyde birçok kişinin fıstık bahçesinin bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 75 dönüm arazide fıstık ürettiğini kaydeden Sevim, "Bu sene fıstık çok iyi. Geçen seneye nazaran yüzde 50'lik artış bekliyoruz." diye konuştu.

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