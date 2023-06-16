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Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesi Van Gölü açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54'te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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