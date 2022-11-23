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Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Dedeler semtindeki 2 katlı tavuk çiftliği yıkıldı.
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AFAD: Düzce depreminde 80 kişi yaralandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 80 kişiden 23'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 23.11.2022
AFAD: Düzce depreminde 80 kişi yaralandı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem nedeniyle Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bolu'da 1 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 80 kişi yaralandı, yaralılardan 23'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.

İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan toplam 2 bin 234 personel ve 444 aracın görevlendirildiği bölgeye, AFAD lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 genel maksat çadırı ile 489 aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve 1200 ısıtıcı sevk edildi.

Afet Psikososyal Grubu tarafından 1057 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi. Afet Zarar Tespit Grubu da 20 personel ile bölgede çalışmalara başladı.

Düzce ilinin bazı bölgelerinde kontrol amaçlı elektrik kesintisi yapılırken, 10 mobil baz istasyonu bölgeye sevk edildi.

Ayrıca AFAD tarafından Düzce'ye gönderilen Acil Yardım Ödeneği 1 milyon lira oldu.

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