Düzce'deki depremin ardından 2 milyon kişi evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguladı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 2 milyondan fazla kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguladı.
Ankara
Düzce'deki depremin kaydedildiği saat 04.08 ile 06.00 arasında 247 bin 485 kişi, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun yanıtını e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda aradı.-
Sorgulamayı 04.08'den saat 14.30'a kadar yapan kullanıcı sayısı 2 milyonu geçti.
Son depremlerle ilgili bilgi almak için http://deprem.afad.gov.tr internet adresine ise saat 04.08'den 14.30'a kadar 4 milyon 791 bin vatandaş ulaştı.
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.