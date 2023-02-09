İstanbul'dan gönüllüler demir yoluyla da deprem bölgesine sevk ediliyor
Pendik'te yaşayan gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalara katılmak üzere İstanbul'dan hızlı trenle yola çıktı.
İstanbul
Belediye personeli, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin yer aldığı ekip, Pendik'teki yüksek hızlı tren istasyonuna geldi.
Burada gönüllülere, koordinatörleri tarafından afet bölgesinin atmosferi ve orada iletişim kurabilmeleri için kurdukları ağlarla ilgili bilgi verildi.
Daha sonra trene binen gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'daki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.
Gönüllüler, afet bölgesinde iş kolları ve eğitimlerine göre enkaz kaldırma, sağlık, beslenme, barınmaya yönelik alanlarda görev alacak.
"Bir can bir candır"
Pendik Belediyesi görevlisi İrfan Demircan, verilen talimatlar doğrultusunda Hatay'a gidecek 3 grubun yöneticisi olduğunu ve grupta çeşitli alanlarda meslek sahibi kimselerin yer aldığını belirterek, "Gözlemlerimiz, tespitlerimiz ve oradaki yetkililerin eksiklerine göre görev alacağız." dedi.
Araştırma, kurtarma ekibinde yer alan iş makinesi operatörü Necmettin Gürbüz, vicdanen afet bölgesine gitme isteği olduğunu dile getirdi.
Mehmet Çağrı Can ise "Bir can bir candır" hassasiyeti taşıdığını belirterek, "İlk yardım eğitimim var aynı zamanda itfaiye eri eğitimim var, hilti, balyoz da kullanabiliyorum, kısa bir süre inşaatta çalıştım. Allah izin verirse orada da bir şeyler yapacağız." dedi.
Hatice Tarakçı, çalışmadığını fakat sağlık alanında eğitim aldığını dile getirerek, "Elimden ne gelirse yapacağım. Biz de onlar gibiyiz. Biz onlarız, afetzedeyiz biz de artık bence. Üzülüyoruz, çok üzgünüz. Elimizden ne gelirse yapacağız." diye konuştu.
İlyas Korkmaz, deprem bölgesine ikinci defa gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ailem Malatya'da yaşıyordu, deprem bölgesindelerdi. Bulundukları ev hasar gördü, daha sonra sığındıkları camide de bir yıkım oldu. Sağlık durumları da iyi olmadığı için gittim ailemi aldım geldim. Şimdi yeniden görev almak için gidiyoruz."
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD gönüllülerini trenlerle de deprem bölgelerine göndermeye başladıklarını belirterek, "14.00 itibarıyla İstanbul'umuzdan İskenderun'a 2 tren ile 715 AFAD gönüllümüz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.