Dolar
23.67
Euro
25.92
Altın
1,962.75
ETH/USDT
1,668.50
BTC/USDT
25,588.00
BIST 100
5,514.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin konuşuyor
logo
Gündem

Ankara'da zehirlenme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmandaki 7 kişinin böcek ilacından etkilendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Utku Şimşek, Ömer Olcay, Aykut Karadağ  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Ankara'da zehirlenme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara

Şahin, Yeni Turan İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aynı apartmanda yaşayan bazı kişilerin zehirlendiğine ilişkin iddiaların hatırlatıldığı Şahin, "Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklinde bana da bilgiler geldi. Maalesef iki vatandaşımız eks, biri ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler." dedi.

Ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şahin, "Asıl kesin sebep, teknik çalışma, adli çalışmalar bittikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bir daha böyle hadiselerin yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Şahin, olaydan etkilenenlerin uyruğuna ilişkin soruya ise, "Türk vatandaşı, şu anda bana gelen bilgiler Türk vatandaşı." şeklinde yanıt verdi.

Olay

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sabah 07.33'te Keçiören ilçesinde ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.

Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alınırken iki kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alındı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı
Türk savunma sanayisi şirketleri NATO savunma bakanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin 500 eserimizi restore edip ihyasını gerçekleştirdik
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı

Benzer haberler

Ankara'da zehirlenme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da zehirlenme nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet