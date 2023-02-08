Adıyaman'dan yaralı 4 depremzede Ankara'ya getirildi
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla getirilen yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'daki depremde yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi Ankara'ya getirdi.
Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşımaya hem de bölgedeki yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Adıyaman'da yaşanan depremde yaralanan 2'si çocuk, biri kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 4 yaralı Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara taşınarak tedavi edilmek üzere Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.