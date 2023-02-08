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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Gündem

Adıyaman'dan yaralı 4 depremzede Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla getirilen yaralılar, ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Orhan Onur Gemici   | 08.02.2023
Adıyaman'dan yaralı 4 depremzede Ankara'ya getirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adıyaman'daki depremde yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi Ankara'ya getirdi.

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşımaya hem de bölgedeki yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yaşanan depremde yaralanan 2'si çocuk, biri kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 4 yaralı Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslara taşınarak tedavi edilmek üzere Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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