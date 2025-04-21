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Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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