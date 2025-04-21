Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.