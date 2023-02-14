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Gündem, Asrın felaketi

Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör depremin yıkıcı etkisinden korudu

Adana Şehir Hastanesi, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler sayesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi.

Abdullah Doğan   | 14.02.2023
Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör depremin yıkıcı etkisinden korudu Fotoğraf: Abdullah Doğan - AA

Adana

Adana Şehir Hastanesi Teknik Hizmetler Yöneticisi Özeren Bulut, AA muhabirine, hastanenin ileri teknolojilerle donatıldığını söyledi.

Hastanenin bodrum katında kolonların üzerindeki sismik izolatörlerin önemine işaret eden Bulut, "Hastanemizde bulunan en ileri teknolojilere sahip deprem izolatörleri, deprem sırasında ve sonrasında işlevini yerine getirmiştir." dedi.

"Hastanemiz depremi çok az etkiyle atlattı"

Sismik izolatörlerin işlevine ilişkin bilgi veren Bulut, şunları kaydetti:

"Bodrum iki katından bodrum bir katına çıkan kolonların üzerinde bulunan deprem izolatörleri sayesinde hastanemiz depremi çok az etkiyle atlattı. Deprem izolatörleri, depremin yüksek ivmesini sönümleyerek, üst katlara yıkıcı etkisi hissedilmeyecek şekilde, daha yumuşak ve az etki altında yaşattı. Depremin ivmesini azaltıyor, yukarı daha az bir etkiye düşürüyor." 

Bulut, hastanede 1512 sismik izolatörün bulunduğunu aktararak, "2017'de hastanemiz açıldığında, Adana Şehir Hastanesi dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi unvanına sahipti. Hastanemizde bulunan deprem izolatörleri, dünyanın en ileri teknolojilerine göre yapıldığı için coğrafyamızda yaşanacak en şiddetli depremlere bile dayanıklı olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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