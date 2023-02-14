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Gündem, Asrın felaketi

Özbek askerler hem enkazda hem sahra hastanesinde depremzedelerin yardımına koşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay'da Özbekistan'dan gelen 200 asker, hem arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor hem de oluşturdukları sahra hastanesiyle afetzedeleri tedavi ediyor.

Fatih Çapkın, Sergen Sezgin   | 14.02.2023
Özbek askerler hem enkazda hem sahra hastanesinde depremzedelerin yardımına koşuyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından yardıma gelen arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Özbekistan'dan Hatay'a gelen 200 askerin yer aldığı arama kurtarma ekibi, enkaz altında kalan çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağladı.

Özbek askerler, kurtarma çalışmasının yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle 40 yıl önce Türkiye'ye gelen Özbeklerin yaşadığı Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'ne sahra hastanesi kurdu. Burada çok sayıda depremzedenin tedavi edilmesini sağlayan ekibin bölgedeki çalışmaları takdir topluyor.

"Depremde en büyük hasar neredeyse oraya gelmek istedik"

Tıbbi yardım ekibinden Albay Nosirjon Fozilov, AA muhabirine, depremin ardından hızlı şekilde Türkiye'ye gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla yola çıktıklarını belirten Fozilov, Gaziantep üzerinden Hatay'a ulaştıklarını bildirdi.

Fozilov, aralarında çok sayıda sağlıkçının da bulunduğunu ifade ederek, "Gaziantep Havalimanı'nda çok sıcak karşılandık. Hatay'a ulaşmamız için araç desteği sağladılar. Hatay'da da çok sıcak karşılandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hatay'a gelir gelmez tıbbi ve arama kurtarma ekibi olarak çalışmalara başladık. Halen çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Günün 24 saati nöbetleşe hizmet verdiklerini dile getiren Fozilov, röntgen cihazı, ultrason ve tıbbi laboratuvarların bulunduğu sahra hastanesinin 100 kişiyi aynı anda tedavi edebilecek kapasitede olduğu bilgisini verdi. Albay Fozilov, şunları anlattı:

"Depremde en büyük hasar neredeyse oraya gelmek istedik. Bize de burası görev olarak verildi. Türkiye'ye her konuda destekte bulunmaya çalışıyoruz. Kardeş olan Türkiye'ye destek için her zaman hazırız. Özbek-Türk dostluğu ebedi olsun. Şimdiye kadar aralarında çocuk, hasta, yaşlı ve hamilelerin de olduğu 600'e yakın kişiyi tedavi ettik."

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