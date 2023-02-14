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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Eda Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Dünya, Asrın felaketi

Kazak hükümeti, Türkiye'ye depremzedeler için ek insani yardım gönderecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Türkiye'ye ek insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Meiramgul Kussainova   | 14.02.2023
Kazak hükümeti, Türkiye'ye depremzedeler için ek insani yardım gönderecek

Astana

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in hükümete, Türkiye'ye ek insani yardım gönderilmesiyle ilgili talimat verdiği belirtilerek, "Afetten etkilenen depremzedeler için bölgeye çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysiler ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri gönderilecek." ifadesi yer aldı.

Kazakistan, Türkiye'ye 101 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi göndermiş, ekip bugüne kadar Gaziantep'te 7 kişiyi enkaz altından kurtarmıştı.

Kazak halkı ise Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından AFAD hesabına aktarılmak üzere açılan hesaba 2,8 milyon dolar bağışta bulunmuş, 150 ton da insani yardım toplamıştı.

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