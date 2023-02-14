Kazak hükümeti, Türkiye'ye depremzedeler için ek insani yardım gönderecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Türkiye'ye ek insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.
Astana
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in hükümete, Türkiye'ye ek insani yardım gönderilmesiyle ilgili talimat verdiği belirtilerek, "Afetten etkilenen depremzedeler için bölgeye çadır, ısıtıcı, sıcak tutan giysiler ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri gönderilecek." ifadesi yer aldı.
Kazakistan, Türkiye'ye 101 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi göndermiş, ekip bugüne kadar Gaziantep'te 7 kişiyi enkaz altından kurtarmıştı.
Kazak halkı ise Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından AFAD hesabına aktarılmak üzere açılan hesaba 2,8 milyon dolar bağışta bulunmuş, 150 ton da insani yardım toplamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.