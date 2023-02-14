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Dünya, Asrın felaketi

Lübnanlı hayırseverler Suriye'deki depremzedeler için 15 tır yardım topladı

Lübnanlı aktivist Sarah Favvaz'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'deki afetzedeler için başlattığı kampanya kapsamında 15 tır yardım toplandı.

Çağrı Koşak, Hacer Başer   | 14.02.2023
Lübnanlı hayırseverler Suriye'deki depremzedeler için 15 tır yardım topladı

Beyrut

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'de 10 ilin yanı sıra Suriye'de yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de büyük can kaybına ve yıkıma yol açtı.

Deprem sonrasındaki görüntülerden etkilenen Lübnanlı aktivist Favvaz, başkent Beyrut'ta 7 Şubat'tan itibaren üç gün süreyle ayni yardım kampanyasına öncülük etti.

Kampanyaya Lübnanlı hayırseverler büyük destek verdi. Beyrut'taki bir garajda giysi, ayakkabı, battaniye, gıda maddesi ve bebek maması gibi ihtiyaçları toplayan gönüllüler, günler süren bir uğraşla yardımları tasnif etti.

Kendiliğinden gelişen yardım kampanyası

AA muhabirine konuşan aktivist Favvaz, Lübnan'ın coğrafi yakınlığı ve bölgeye yönelik yardımların az olması sebebiyle Suriye'deki depremzedeler için yardım topladıklarını söyledi.

Favvaz, "Depremin yol açtığı can ve mal kaybının çok büyük olduğunun anlaşılmasıyla kampanya kendiliğinden başladı." dedi.

Kampanyanın bu kadar destek göreceğini tahmin etmediğini belirten Favvaz, Lübnanlıların az da olsa depremi hissettiğini ve depremzedelerle empati kurduğunu, kampanyanın da bu nedenle bu kadar destek gördüğünü düşündüğünü aktardı.

Kampanya kapsamında sadece bağış toplamadıklarını, onlarca kişinin de bağış toplamak, toplanan yardımları paketlemek için gönüllü olduğunu ifade eden Favvaz, yardımların, battaniye, kışlık elbise, ayakkabı, çocuk bezi ve gıda maddelerine yoğunlaştığını kaydetti.

"Hedef tamamen insan"

Yardım toplayan gönüllülerden anaokulu öğretmeni Cud Şehade, meslektaşlarıyla kampanyaya katılmaya karar verdiklerini, öğrenci velilerinden de depremzedeler için ayni ve nakdi yardım topladıklarını ifade etti.

Şehade, bağışların tasnif edilerek yardımların ulaşması için de çalıştıklarını belirterek, "Yaşanan felaketin ve acının büyüklüğü nedeniyle hedef tamamen insan." diye konuştu.

Herkesin insani yardım ve dayanışma duygularıyla çaba sarf ettiğini aktaran Şehade, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi.



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