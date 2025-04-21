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"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklu sayısı 586'ya yükseldi

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 586'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

İsmet Karakaş  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklu sayısı 586'ya yükseldi

Ankara

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 586'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

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"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta yapılacağı öğrenildi.

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