Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi.
Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.