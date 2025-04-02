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Dünya

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Kagoşima açıklarında yerel saatle 23.04'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 40 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, sarsıntı Miyazaki dahil Kyuşu bölgesindeki kıyı eyaletlerinde hissedildi.

Resmi Kyodo ajansı, depremin ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadığını belirtti.

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