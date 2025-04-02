Dolar
37.92
Euro
41.18
Altın
3,125.44
ETH/USDT
1,912.80
BTC/USDT
87,112.00
BIST 100
9,523.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe takım kafilesi, Ülker Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Can Bartu Tesisleri'nden ayrılacak. Galatasaray takım kafilesi, Ülker Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılacak.
logo
Dünya

Almanya, Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye etti

Almanya'nın, İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.

Erbil Başay  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Almanya, Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye etti

Berlin

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman Dışişleri Bakanlığı ile Ramallah ve Tel Aviv'deki temsilciliklerinin işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde bulunan Almanların ülkeyi terk etmelerini sağlamak için uzun süredir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Deschauer, 19 Alman vatandaşı ve yakın aile üyelerinden oluşan 33 kişinin dün Alman hükümeti ile İsrailli yetkililer arasındaki yakın koordinasyon sayesinde Gazze'den ayrılabildiği bilgisini paylaştı.

33 kişinin Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na getirildiği, daha sonra başka bir yere götürülüp oradan da Alman Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının organize ettiği uçakla Almanya'ya getirildiğini aktaran Deschauer, uçağın Leipzig Havalimanı'na indiğini söyledi.

Deschauer, "Almanların ve aile üyelerinin ayrılışı, hiçbir şekilde İsrail'in Filistinlilerin Gazze'den sözde gönüllü ayrılış politikası bağlamında değildir." dedi.

Halen Gazze'de bulunan ve buradan ayrılmak isteyen tüm Alman vatandaşları ve yakın aile üyeleri için bunu mümkün kılabilmeyi ümit ettiklerini dile getiren Deschauer, Gazze'den ayrılmak isteyen "düşük çift haneli sayıda" Alman vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

Gazze'de öldürülen sağlık personeli için "kapsamlı soruşturma" istedi

İsrail tarafından öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanına ilişkin de değerlendirmede bulunan Deschauer, medyadan haberdar oldukları bu olayı "üzücü bulduklarını" belirtti.

Öldürülenler arasında bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın da bulunduğunu kaydeden Deschauer, "Bu korkunç krizde sahada insanlara yardım eden tıbbi ve insani yardım personeli ile sivillerin, saldırıların hedefi olmaması gerektiğini çok açık bir şekilde tekrar söylemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Deschauer, olayın araştırılmasını isteyerek "Evet, kapsamlı bir soruşturma gereklidir çünkü ciddi olaylardan bahsediyoruz. Zarar gören tıbbi ve insani yardım personelidir ve bu olmamalı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uludağ'da otelde çıkan yangında ağır yaralanan Fikriye Usta yaşam mücadelesini kaybetti
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "boykot" çağrılarına ilişkin paylaşım
Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Sağlık Bakanlığından Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Almanya, Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye etti

Almanya, Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye etti

Rusya: Ukrayna, enerji altyapımıza saldırmaya devam ediyor

Gazze Şeridi'nde fırınlar, un ve yakıt krizi nedeniyle iki gündür kapalı

İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı BM kliniğini vurdu, 16'sı kadın ve çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı BM kliniğini vurdu, 16'sı kadın ve çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de bayramın üçüncü gününde, İsrail saldırılarında 23 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de bayramın üçüncü gününde, İsrail saldırılarında 23 Filistinli hayatını kaybetti
Zelenskiy, nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde NATO konusunun bulunmadığını belirtti

Zelenskiy, nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde NATO konusunun bulunmadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet