Almanya, Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye etti
Almanya'nın, İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve onların yakınlarından oluşan 33 kişiyi tahliye ettiği bildirildi.
Berlin
Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman Dışişleri Bakanlığı ile Ramallah ve Tel Aviv'deki temsilciliklerinin işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde bulunan Almanların ülkeyi terk etmelerini sağlamak için uzun süredir çaba sarf ettiklerini belirtti.
Deschauer, 19 Alman vatandaşı ve yakın aile üyelerinden oluşan 33 kişinin dün Alman hükümeti ile İsrailli yetkililer arasındaki yakın koordinasyon sayesinde Gazze'den ayrılabildiği bilgisini paylaştı.
33 kişinin Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na getirildiği, daha sonra başka bir yere götürülüp oradan da Alman Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının organize ettiği uçakla Almanya'ya getirildiğini aktaran Deschauer, uçağın Leipzig Havalimanı'na indiğini söyledi.
Deschauer, "Almanların ve aile üyelerinin ayrılışı, hiçbir şekilde İsrail'in Filistinlilerin Gazze'den sözde gönüllü ayrılış politikası bağlamında değildir." dedi.
Halen Gazze'de bulunan ve buradan ayrılmak isteyen tüm Alman vatandaşları ve yakın aile üyeleri için bunu mümkün kılabilmeyi ümit ettiklerini dile getiren Deschauer, Gazze'den ayrılmak isteyen "düşük çift haneli sayıda" Alman vatandaşının bulunduğunu kaydetti.
Gazze'de öldürülen sağlık personeli için "kapsamlı soruşturma" istedi
İsrail tarafından öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanına ilişkin de değerlendirmede bulunan Deschauer, medyadan haberdar oldukları bu olayı "üzücü bulduklarını" belirtti.
Öldürülenler arasında bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanın da bulunduğunu kaydeden Deschauer, "Bu korkunç krizde sahada insanlara yardım eden tıbbi ve insani yardım personeli ile sivillerin, saldırıların hedefi olmaması gerektiğini çok açık bir şekilde tekrar söylemek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Deschauer, olayın araştırılmasını isteyerek "Evet, kapsamlı bir soruşturma gereklidir çünkü ciddi olaylardan bahsediyoruz. Zarar gören tıbbi ve insani yardım personelidir ve bu olmamalı." dedi.