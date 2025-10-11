Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,818.00
BTC/USDT
111,968.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri pazar günü bırakabileceği iddia edildi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hamas'ın İsrailli esirleri ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyareti öncesinde serbest bırakabileceğini iddia etti.

Faruk Hanedar  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri pazar günü bırakabileceği iddia edildi

Kudüs

Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun cuma 12:00'de Gazze'de "sarı hat" gerisine çekilmesinin ardından, 72 saat içerisinde İsrailli esirleri bırakması gereken Hamas'ın, esir takasını pazartesi bölgeye gelmesi beklenen Trump'ın ziyareti öncesi bırakma ihtimalinin büyük olduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın pazartesi sabah saatlerinde İsrail'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İsrail meclisinde konuşma yapması ve İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi beklenen Trump'ın buradan Mısır'a geçerek yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının diğer garantör ülkeleri Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle bir imza törenine katılacağı ifade edildi.

Trump'ın Mısır'da Avrupalı ve Arap liderlerinin katılımının beklendiği Gazze konulu konferansa da katılabileceği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ziyaretine hazırlıklar kapsamında Amerikan ordusunun İsrail'e hava köprüsü kurduğunu aktardı.

ABD ve Almanya'daki bir askeri üsten yüklenen ve İsrail'e, Trump'ın günübirlik ziyareti için getirilen ekipmanlar arasında başkanlık limuzini, zırhlı araçlar ve güvenlik araçları olduğu belirtildi.

Trump'ın pazartesi saat 09:20'de Ben Gurion Havalimanı'na ineceği ve İsrail meclisinde bir konuşma yapacağı, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının Trump gelmeden önce mi yoksa sonra mı olacağının ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Trump'ın saat 15:00 gibi İsrail'den ayrılacağı kaydedildi.

⁠Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla devreye girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ALTAY tankının ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak
Erzurum polisi atalarının izinde tabyalarda nöbette
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi açıldı

Benzer haberler

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri pazar günü bırakabileceği iddia edildi

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri pazar günü bırakabileceği iddia edildi

Avrupa'da Filistin'e destek, İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da bazı AVM esnafı ile STK gönüllüleri Gazze için Hayır Çarşısı kurdu

İstanbul'da bazı AVM esnafı ile STK gönüllüleri Gazze için Hayır Çarşısı kurdu
Ağrı'da çocukların hayali Gazze'deki arkadaşlarının okula gitmesi

Ağrı'da çocukların hayali Gazze'deki arkadaşlarının okula gitmesi
İsrail'in Gazze'de çekildiği bölgelere yerinden edilen Filistinliler dönmeye devam ediyor

İsrail'in Gazze'de çekildiği bölgelere yerinden edilen Filistinliler dönmeye devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet