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Dünya

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 11,75 trilyon rubleye geriledi

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, martta önceki aya göre yüzde 1 azalarak 11,75 trilyon rubleye (yaklaşık 139,5 milyar dolar) düştü.

Emre Gürkan Abay  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 11,75 trilyon rubleye geriledi

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin martta, bir önceki aya kıyasla yüzde 1 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Nisan itibarıyla 11,75 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 5,5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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