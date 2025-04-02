Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bini aştı
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 3 bin 3'e yükseldiği bildirildi.
Bangkok/Ankara
Myanmar devlet televizyonunun (MRTV) haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.
Depremlerdeki can kaybı 3 bin 3'e yükselirken, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 639'a çıktı.
Askeri yönetim, Çin Kızılhaç Derneğine ateş açtı
Myanmar Now sitesinin haberine göre, askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, ordunun, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak üzere kuzeydeki Şan eyaletine doğru yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını teyit etti.
Tun, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun kontrolündeki bölgeden geçmeye çalışan 9 araçlı konvoya ilişkin, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik." ifadesini kullandı.
Myanmar'daki depremler
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Depremler, Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.
Myanmar'da deprem nedeniyle askeri yönetim geçici ateşkes ilan etti
Myanmar'da 7,7 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yardım ve kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, geçici ateşkes ilan etti.
Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, cunta yönetimi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde arama, kurtarma, yardım ve kalkınma çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla askeri yönetimin, 22 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiği kaydedildi.
Ateşkes kapsamında, silahlı gruplara cunta yönetiminin güvenlik güçlerine ve askeri üslerine saldırmama ve alanlarını genişletmek için organize olmama çağrısı yapıldı.
Öte yandan, darbe karşıtları tarafından kurulan "sivil" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), depreme yönelik arama kurtarma ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla askeri yönetime 2 haftalık ateşkes çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.