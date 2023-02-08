Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör dağıtılıyor
Malatya'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör dağıtılıyor.
Malatya
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Valilik koordinesinde jeneratör dağıtılıyor.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına getirilen jeneratörler, görevli ekiplerce yapılan ilk kontrollerinin ardından çalışır hale getiriliyor.
Arama kurtarma ekipleri, 24 saat süreyle açık olan daire başkanlığından ihtiyaç halinde jeneratörleri temin ederek enkaz çalışmalarında kullanıyor.
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