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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör dağıtılıyor

Malatya'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör dağıtılıyor.

Hakan Burak Altunöz   | 08.02.2023
Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör dağıtılıyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Valilik koordinesinde jeneratör dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına getirilen jeneratörler, görevli ekiplerce yapılan ilk kontrollerinin ardından çalışır hale getiriliyor.

Arama kurtarma ekipleri, 24 saat süreyle açık olan daire başkanlığından ihtiyaç halinde jeneratörleri temin ederek enkaz çalışmalarında kullanıyor. 

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