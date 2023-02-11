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Hatay’da Süleyman Firuze Mutlu Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazından 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü çıkaran ekipler arasında yer alan Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Beşiktaşlı çocuğa forma sözü verdi. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki Arda enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

Eren Bozkurt, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 11.02.2023
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki Arda enkazdan sağ çıkarıldı Fotoğraf: Sergen sezgin/AA

Hatay

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Afet Gönüllüleri Derneğinin de arasında bulunduğu çok sayıda ekip, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Görevliler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128. saatinde çıkarıldı.

Övün, ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldırdı.

Çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

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