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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Osmaniye’de Bilge Sitesinde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremden 106 saat sonra 3 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 106 saat sonra 3 yaşındaki kız çocuğu, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Güven Kaya, Cem Şan   | 10.02.2023
Hatay'da depremden 106 saat sonra 3 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay

Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Yalova'dan gelen Altınova Afet Gönüllüleri ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler, koridor açarak 3 yaşındaki çocuğa ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından sağ çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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