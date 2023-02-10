Hatay'da depremden 106 saat sonra 3 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 106 saat sonra 3 yaşındaki kız çocuğu, binanın enkazından sağ çıkarıldı.
Hatay
Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.
• Antakya ilçesindeki Akevler Mahallesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında bir çocuğun hayatta olduğu tespit edildi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023
• Koridor açılarak 3 yaşındaki çocuğa ulaşıldı
Hatay'da depremden 106 saat sonra 3 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı https://t.co/X8demRqQAP pic.twitter.com/kzvzZUbeOn
Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Yalova'dan gelen Altınova Afet Gönüllüleri ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler, koridor açarak 3 yaşındaki çocuğa ulaşmayı başardı.
Binanın enkazından sağ çıkarılan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.