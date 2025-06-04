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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.

Mehmet Tosun  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

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