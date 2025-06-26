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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüştü.

Ahmet Buğra Olaç  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, makamında Yerlikaya'yı kabul ettiği bildirildi.

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Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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