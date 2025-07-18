TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun çalışma yöntemi ve sürecine ilişkin siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.
TBMM
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.
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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kabulde, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı.
TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.
TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Türkiye'nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclisin üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclisin ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı."
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti.— TBMM (@TBMMresmi) July 18, 2025
Meclis’teki kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç… pic.twitter.com/2Bn8BKp7X1