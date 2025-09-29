TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Macaristan parlamenterleri arasındaki dostluk maçını izledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi.
Budapeşte
Kurtulmuş, resmi temasları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in de oynadığı futbol müsabakasının başlama vuruşunu yaptı.
Her iki takıma da başarılar dileyen Kurtulmuş, daha sonra karşılaşmayı izledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni de ziyaret ederek, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
