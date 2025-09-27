Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,002.40
BTC/USDT
109,326.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Gazi Nogay  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman denizcilerini rahmetle anıyorum. Donanmamız, geçmişte olduğu gibi bugün de varlık gösterdiği denizlerde barış, huzur ve güvenliğin teminatı olacaktır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı
Küresel Sumud Filosu'na Antalya'dan katılan aktivistler, Gazze'ye ulaşmakta kararlı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes kayıtsız kalsa dahi coğrafyamızdaki acılara duyarsız kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet