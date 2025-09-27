TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman denizcilerini rahmetle anıyorum. Donanmamız, geçmişte olduğu gibi bugün de varlık gösterdiği denizlerde barış, huzur ve güvenliğin teminatı olacaktır."
